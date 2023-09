Agrigento, in due a processo per una truffa al titolare di una concessionaria auto 

A processo per una truffa ai danni del titolare di una concessionaria di automobili di Agrigento. Il sostituto procuratore della Repubblica, Paola Vetro, ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di Giovanni Simone, 59 anni, e Luigi Giannatempo, 58 anni, entrambi di Cerignola. La prima udienza del processo a loro carico si celebrerà il prossimo 20 febbraio davanti il giudice monocratico Giuseppe Sciarrotta. La vicenda scaturisce dalla denuncia del commerciante agrigentino e i fatti risalgono agli inizi del 2021.

I due imputati, difesi dagli avvocati Gianfranco Pilato e Maria Grazia Minnella, sono accusati di aver messo a segno una truffa per la vendita di due veicoli. Dopo aver pubblicato un annuncio su internet di una Fiat Cinquecento L sono riusciti ad intascare 2.500 euro, versati dal titolare della concessionaria su una postepay, per poi far perdere le tracce. Il secondo episodio riguarda la vendita di una Fiat Panda. In questo caso l’evento non si è materialmente concretizzato dopo che il commerciante agrigentino ha scoperto la non corrispondenza dei chilometri del veicolo indicati telefonicamente rispetto a quelli specificati nell’annuncio di vendita.