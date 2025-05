La finale di Coppa Italia sul maxi schermo, Ribera tifa per Vincenzo Italiano 

Sarà allestito un maxi schermo mercoledì sera, 14 maggio, nella piazza Duomo di Ribera, in occasione della finale di Coppa Italia Bologna-Milan. L’allenatore della squadra felsinea Vincenzo Italiano è infatti originario del paese agrigentino, e alcuni sportivi riberesi hanno chiesto al sindaco Matteo Ruvolo di autorizzare la proiezione della partita all’aperto, per manifestare tutti insieme il proprio sostegno al loro concittadino. Ruvolo, che è anche amico personale di Italiano, ha dato il via libera alla proposta, d’accordo naturalmente con l’autorità di pubblica sicurezza.

“Noi riberesi – dice Ruvolo – siamo orgogliosi di essere concittadini di Vincenzo Italiano, resta pacifico che quello di mercoledì sera sarà un bel momento di aggregazione sociale e di condivisione dei valori dello sport”. Nato a Karlsruhe, in Germania, dove i suoi genitori si erano trasferiti per lavoro, già all’età di 6 mesi la famiglia di Vincenzo Italiano tornò a Ribera. Da qui il tecnico mosse i primi passi nella locale formazione giovanile, per poi vestire le casacche di diverse squadre siciliane fino a raggiungere le vette del calcio professionistico, militando tra le altre squadre anche con Verona e Genoa. Tutte esperienze molto importanti per Vincenzo Italiano, a cui hanno fatto seguito gli ottimi risultati raggiunti da allenatore, tra Trapani, Spezia, Fiorentina e oggi Bologna, squadra che sta lottando per un posto in Champions league.