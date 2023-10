Agrigento, ordina tre panetti di hashish online e li ritira alla Posta: 40enne nei guai

Ordina tre panetti di hashish attraverso una piattaforma online e si reca direttamente alla Posta a ritirare il pacco senza però fare i conti con i carabinieri che lo stavano monitorando. Un quarantenne agrigentino è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, incentrata sul sempre più diffuso approvvigionamento della droga su piattaforme e siti prevalentemente spagnoli, si è concretizzata questa mattina.

Ad attirare l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, guidati dal tenente Alberto Santino, è stata proprio la provenienza del pacco che da Madrid è stato spedito ad Agrigento viaggiando attraverso ignari corrieri. Il quarantenne si è così recato nella sede di una posta privata e ha ritirato la confezione. Ed è proprio in quel momento che è scattato l’accertamento dei militari dell’Arma con conseguente perquisizione domiciliare che dava esito positivo.

In casa del quarantenne sono stati rinvenuti tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi, un bilancino di precisione e una modica quantità di marijuana. Al termine dell’attività, l’uomo è stato denunciato a piede libero. Il pubblico ministero, infatti, ha deciso di non chiedere alcuna misura cautelare a suo carico. L’indagato ha nominato l’avvocato Riccardo Gueli.