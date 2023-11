Agrigento, organizzatore del Paladino d’Oro si spara: è grave 

Uno degli organizzatori del Paladino d’Oro, manifestazione finita al centro di aspre critiche negli ultimi giorni, si è sparato questa mattina nella sua abitazione nel centro di Agrigento. Si tratta di Alberto Re, 78 anni. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma sembrerebbe che Re abbia lasciato una lettera che adesso è al vaglio degli investigatori della Squadra mobile di Agrigento. Re è uno degli organizzatori del Paladino d’Oro, manifestazione in programma questa settimana nella Città dei Templi. Negli ultimi giorni la kermesse è finita al centro di polemiche per lo svolgimento della rassegna con pochissime presenze al teatro e una scarsa pubblicità dell’evento. Proprio nella giornata di ieri Grandangolo lo aveva intervistato, insieme al responsabile della comunicazione, per fare il punto della situazione. Ecco il video: