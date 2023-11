Agrigento, organizzatore del Paladino d’Oro si spara: è grave 

Uno degli organizzatori del Paladino d’Oro, manifestazione finita al centro di aspre critiche negli ultimi giorni, si è sparato questa mattina nella sua abitazione nel centro di Agrigento. Si tratta di Alberto Re, 78 anni. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove si trova ricoverato in gravi condizioni. A fare scattare i soccorsi sarebbe stato un amico dell’uomo, a cui l’imprenditore avrebbe inviato un messaggio in cui annunciava la sua volontà di farla finita. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, secondo le prime informazioni nella sua abitazione avrebbe lasciato una lettera che adesso è al vaglio degli investigatori della Squadra mobile, che indagano sulla vicenda. La Procura ha aperto una inchiesta.

Re è uno degli organizzatori del Paladino d’Oro, manifestazione in programma questa settimana nella Città dei Templi. Negli ultimi giorni la kermesse è finita al centro di polemiche per lo svolgimento della rassegna con pochissime presenze al teatro e una scarsa pubblicità dell’evento. “Questa mattina il mio amico Alberto Re ha tentato il suicidio. È in ospedale e versa in condizioni critiche. Sono turbato, distrutto, incredulo. È il momento del silenzio e della riflessione”. A dirlo è il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè dopo la tragedia che ha sconvolto l’intera città dei templi.

