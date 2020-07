Agrigento, San Calogero bloccato da Covid-19: il santo nero per la prima volta “non esce”; i video della festa alternativa (ft)

Una prima volta.

Oggi, prima domenica di luglio, Agrigento festeggia San Calogero – il santo più amato dagli agrigentini.

Per la prima volta, però, la statua del santo nero, venerata come in pochi altri posti al mondo, rimarrà al suo posto nel santuario. Una decisione presa già da tempo a causa dell’emergenza Coronavirus e che ha imposto, dunque, lo stop alla processione che richiama in questo periodo migliaia di fedeli, turisti e curiosi.

La tanto attesa uscita, che solitamente avviene alle 12 di mattina, non c’è stata.

Agrigento, San Calò ai tempi del Covid 19

La chiesa è rimasta chiusa ma, come stabilito anche dalla curia, si è avuta la a possibilità di seguire le funzioni tramite internet. Ma numerosi fedeli hanno voluto comunque rendere onore al Santo nero” con una mini-cerimonia alternativa ripresa in questo video diffuso sul web:



Agrigento, San Calò ai tempi del Civid 19, dal web

La pagina Facebook di Radio Diocesana Concordia ha trasmesso la messa in diretta. In molti, in ogni caso, come da tradizione hanno raggiunto alle prima luci dell’alba il santuario a piedi scalzi.

In questo altro video, realizzato da Salvatore Barresi c’è tutta la delusione del popolo agrigentino rimasto oggi senza la “sua” festa.