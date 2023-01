Agrigento, serate senza autorizzazioni: multati due locali della movida

I titolari di due locali della movida agrigentina sono stati sanzionati con una multa di cinquecento euro a testa per aver organizzato serate senza autorizzazioni. Il primo controllo è stato effettuato dai poliziotti, su disposizione del Questore Rosa Maria Iraci, nel centro di Agrigento.

Gli agenti hanno accertato la presenza di una band musicale che si stava esibendo sulla pubblica via senza le necessarie autorizzazioni. Il secondo controllo è avvenuto invece nel quartiere di San Leone dove in un locale lungo il Viale delle Dune si stava svolgendo una serata danzante. In quest’ultimo caso il titolare rischia anche una denuncia.