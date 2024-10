Akragas, altra sconfitta: l’Igea vince di rigore

Un calcio di rigore realizzato da Aperi, all’8’ minuto della ripresa, condanna l’Akragas alla quarta sconfitta in campionato. Un risultato che ra scivolare nuovamente i biancazzurri in fondo alla classifica in solitaria.

Dopo una prima frazione di gioco in cui i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio al 20’, nella ripresa, in apertura, la rete decisiva ed un gol sfiorato dall’Akragas, con Rechichi, al 33’.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

IL TABELLINO

Nuova Igea Virtus 1 – Akragas 0

Marcatori: st 8’ Aperi (rig)

NUOVA IGEA VIRTUS: Belmonte, Maltese, Ferrante, Biondo, Siino, Trombino, Aperi, Balsano, Panebianco, Calafiore, Lo Duca. A disp.: Cannizzario, Di Piedi, De Marco, Currò, Godoy, Violante, Sticenko, Trovato, Maggio. All. Di Gaetano.

AKRAGAS: Dregan; Da Silva, Fragapane, Rechichi,. Di Stefano; Galliano, Palazzolo, Garufo; Grillo, Lo Faso, Leveh. A disp.: Gerlero, Meola, Sinatra, Centorbi, Vevilacqua, Santapaola, Riggio, Prestigiacomo, Christopoulos. All. Rigoli

Arbitro: Femia di Locri

Assistenti: Otranto-Presta