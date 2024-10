Akragas, altra sconfitta: l’Igea vince di rigore

Un calcio di rigore realizzato da Aperi, all’8’ minuto della ripresa, condanna l’Akragas alla quarta sconfitta in campionato. Un risultato che ra scivolare nuovamente i biancazzurri in fondo alla classifica in solitaria.

Dopo una prima frazione di gioco in cui i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni, entrambe con Calafiore, nella ripresa il calcio di rigore causato da Rechichi e trasformato dal bomber Aperi, al secondo centro consecutivo dal dischetto.

L’Igea difende il risultato e va vicina al raddoppio con un colpo di testa di Aperi sul quale si oppone Dregan.

IL TABELLINO

Nuova Igea Virtus 1 – Akragas 0

Marcatori: st 8’ Aperi (rig)

NUOVA IGEA VIRTUS: Belmonte, Maltese, Ferrante, Biondo, Siino, Trombino, Aperi, Balsano, Panebianco, Calafiore, Lo Duca. A disp.: Cannizzario, Di Piedi, De Marco, Currò, Godoy, Violante, Sticenko, Trovato, Maggio. All. Di Gaetano.

AKRAGAS: Dregan; Da Silva, Fragapane, Rechichi,. Di Stefano; Galliano, Palazzolo, Garufo; Grillo, Lo Faso, Leveh. A disp.: Gerlero, Meola, Sinatra, Centorbi, Vevilacqua, Santapaola, Riggio, Prestigiacomo, Christopoulos. All. Rigoli

Arbitro: Femia di Locri

Assistenti: Otranto-Presta