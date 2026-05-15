Agrigento

Americani morti in incidente: Prefettura Agrigento alla ricerca dei familiari delle vittime

Non versano in pericolo di vita i due occupanti della vettura, padre e figlia di Menfi, che si è scontrata con lo scooter

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

La Prefettura di Agrigento ha avviato, e per questo è in stretto contatto con il Consolato americano, tutte le procedure utili per rintracciare i familiari delle due vittime del gravissimo incidente di ieri avvenuto sul tratto stradale Sciacca – Ribera ossia  Luke Allen Lionbarger di 23 anni ed Elisabeth Graham Hannah di 24 anni entrambi residenti nel New Mexico. Sul terribile incidente stradale la Procura di Sciacca ha avviato un’indagine tesa ad accertare le cause dello scontro.

Intanto, non versano in pericolo di vita ma sono tenuti in stretta osservazione medica i due occupanti della vettura, padre e figlia di 50 e 22 anni, di Menfi che si è scontrata con lo scooter che aveva a bordo i due cittadini americani.

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