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Bomba carta per scardinare la biglietteria della stazione: colpo fallito

I banditi si sono dati alla fuga, tuttavia due locali sono stati gravemente danneggiati

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Assalto nella notte alla stazione ferroviaria di Giarre, nel Catanese, dove ignoti hanno tentato di far saltare la macchinetta automatica della biglietteria con l’impiego di una bomba carta. L’assalto è fallito e i banditi si sono dati alla fuga, tuttavia due locali sono stati gravemente danneggiati e risultano inagibili la biglietteria e la sala d’attesa. Indaga la Polfer

(foto www.lasicilia.it)

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