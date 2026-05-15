Siracusa

Nascondeva 18 chili di droga in casa: arrestato

Secondo i calcoli degli investigatori, la droga, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 270mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nascondeva 179 panetti di hashish in casa per un peso complessivo di 18 chili di droga. Si tratta di un 49enne di Siracusa, scoperto e arrestato dalla polizia. L’hashish era nascosta all’interno di una intercapedine di un divano letto. Secondo i calcoli degli investigatori, la droga, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 270mila euro. Il 49enne si trova rinchiuso nel carcere Cavadonna di Siracusa, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per cercare di ricostruire i collegamenti sul territorio da parte dell’uomo.

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