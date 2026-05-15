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Pubblica sul web fotomontaggi hot di donne ignare, condannato canicattinese 

Avrebbe pubblicato e diffuso sui social fotomontaggi dei volti delle donne - tutte residenti a Canicattì - applicate a corpi in situazioni porno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Dieci mesi di reclusione per aver pubblicato su Facebook fotomontaggi osè dell’ex moglie e di tre donne sue conoscenti. Lo ha stabilito la Corte di appello di Palermo che ha condannato un artigiano ultrasessantenne di Canicattì.

I giudici di secondo grado hanno ridotto la pena precedente quando all’imputato, difeso dall’avvocato Angelo Asaro, erano stati inflitti due anni e otto mesi di reclusione. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe pubblicato e diffuso sui social fotomontaggi dei volti delle donne – tutte residenti a Canicattì – applicate a corpi in situazioni porno. Una volta scoperto le vittime hanno denunciato l’artigiano al quale è stato applicato il divieto di avvicinamento alle persone offese dopo un primo periodo trascorso ai domiciliari. 

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