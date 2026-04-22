Amministrative 2026, il centrodestra potrebbe avere un terzo candidato: è Lillo Sodano

“Mi servono un paio di giorni per riflettere, ma sono fortemente intenzionato a candidarmi in solitaria con un progetto che guardi davvero alla città. In tanti in queste settimane mi hanno spronato a scendere in campo e a questo punto potrei decidere di farlo”.

Lillo Sodano incassa la “riabilitazione” per le sue vicende giudiziarie passate e pensa subito alle Amministrative 2026. “Ci sono meno di sette giorni prima del termine entro cui presentare le candidature, quindi c’è tutto il tempo necessario per preparare la lista”, continua, rinviando appunto ogni decisione a questo week end.

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, come noto, ha concesso oggi la riabilitazione all’ex sindaco, estinguendo gli effetti penali di cinque condanne definitive emesse tra il 2003 e il 2011 per reati che spaziano dalla diffamazione al rifiuto di atti d’ufficio e al falso.

L’ordinanza si fonda su tre pilastri giuridici: l’abolizione di uno dei reati (l’abuso d’ufficio è stato revocato nel 2025); il ravvedimento economico (il Tribunale ha accertato il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei risarcimenti dovuti alle parti civili, mentre per quanto riguarda il credito vantato da Legambiente, i giudici hanno riconosciuto la buona fede di Sodano nonostante l’assenza di una quietanza formale) e la buona condotta dello stesso ex sindaco. In virtù di tali elementi, il collegio ha deliberato la riabilitazione, ordinando le necessarie annotazioni sulle sentenze presso le Corti d’Appello di Palermo e Catania.

La discesa in campo di Sodano rompe gli equilibri del centrodestra, già spaccato in due tra Dino Alonge e Luigi Gentile e fiacca, a ben vedere, entrambi frammentando ancora di più il voto di un elettorato che arriverà alle Amministrative già “provato” da settimane di scontri e veleni.

Ad aver accantonato l’idea di una candidatura è invece Domenico Incardona, che, con il suo movimento “Volare alto” si dice pronto a supportare Luigi Gentile.