Favara e Pavia unite nel dolore, la fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro (VIDEO)
Nelle città, unite nel segno di Gabriele Vaccaro, sono in corso due fiaccolate in contemporanea in memoria del venticinquenne ucciso nella notte tra sabato e domenica
Favara e Pavia unite dal dolore. Nelle città unite nel segno di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ucciso nella notte tra sabato e domenica con un colpo di cacciavite alla gola, sono in corso due fiaccolate in contemporanea in memoria della giovane vittima.
Nel comune lombardo il corteo, organizzato dalla Consulta giovani, è partito dalla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e si arriva in Duomo dove, al termine, ci sarà una preghiera guidata dal vescovo Corrado Sanguineti, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. A Favara, città natale di Gabriele, la folla si è radunata in piazza Don Giustino dove ad aprire la fiaccolata sono stati proprio gli amici di Gabriele assieme alle istituzioni, associazioni e cittadini.