Favara e Pavia unite nel dolore, la fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro (VIDEO)





Favara e Pavia unite dal dolore. Nelle città unite nel segno di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ucciso nella notte tra sabato e domenica con un colpo di cacciavite alla gola, sono in corso due fiaccolate in contemporanea in memoria della giovane vittima.

Nel comune lombardo il corteo, organizzato dalla Consulta giovani, è partito dalla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e si arriva in Duomo dove, al termine, ci sarà una preghiera guidata dal vescovo Corrado Sanguineti, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. A Favara, città natale di Gabriele, la folla si è radunata in piazza Don Giustino dove ad aprire la fiaccolata sono stati proprio gli amici di Gabriele assieme alle istituzioni, associazioni e cittadini.