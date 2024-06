Amministrative, tutti i dati sull’affluenza nei sei comuni della provincia al voto 

Sei i comuni della provincia di Agrigento che hanno votato per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Alla chiusura dei seggi la percentuale totale sull’affluenza nell’agrigentino è del 45,41%, la più bassa in Sicilia. In tutto hanno votato 20.018 persone.

Ecco il dettaglio comune per comune in provincia di Agrigento

Alessandria della Rocca 1.699 votanti pari al 41,94%; Caltabellotta 2.170 votanti pari al 60,14%; Campobello di Licata 5.696 votanti pari al 54,17%; Naro 4.011 votanti pari al 37,89%; Racalmuto 4.847 votanti pari al 45,66%; Santa Elisabetta 1.595 votanti pari al 33,58%.

Il dato regionale sull’affluenza

Affluenza al 57,58% in Sicilia per il voto alle Comunali. Erano 462.281 gli elettori chiamati al voto nei 37 Comuni impegnati nel rinnovo di sindaci e consigli comunali. La provincia in cui l’affluenza è stata maggiore è Messina, con il 65,84%; quella più bassa Agrigento con il 45,41%. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia alle urne, ha votato il 56,52% degli elettori.