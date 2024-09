Ancora sangue sulle strade siciliane: morti due motociclisti

Due vite spezzate in altrettanti incidenti avvenuti ieri a Belpasso e Messina.

La prima tragedia ieri pomeriggio in via Giovanni Paolo II, nota anche come circonvallazione di Belpasso. A perdere la vita un 40enne, Salvatore Laudani, che per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della sua moto cadendo così a terra. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Belpasso, giunti sul posto assieme alla Polizia Municipale, non ci sono altri veicoli coinvolti e si tratta quindi di incidente autonomo. Il 40enne è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma malgrado i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato nulla da fare.

Altro incidente mortale ieri pomeriggio a Messina dove Massimiliano Costa, parrucchiere di 44 anni ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un’auto nei pressi della Villa Mazzini. Alla guida dell’Audi A1 c’era un 34enne. Il conducente del mezzo a due ruote è deceduto dopo essere stato trasferito al Pronto soccorso del policlinico. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per controlli e per i test di alcol e droga.