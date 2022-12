Ancora una tragedia a Lampedusa, morta bimba di sei mesi all’hotspot

Una neonata di 6 mesi è morta nell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa dove era arrivata, ieri pomeriggio, con la madre dopo lo sbarco a molo Favarolo. La piccola non sembrava stare male e dopo l’approdo è stata portata nella struttura di primissima accoglienza. Poche ore fa, la tragedia. Forse un problema congenito o un malore improvviso. I medici stanno cercando di capire e relazioneranno a Prefettura e Procura di Agrigento.

ANCORA UN NAUFRAGIO

Una nuova tragedia si e’ verificata al largo delle coste di Lampedusa. ll cadavere di un uomo e’ stato recuperato dalla Guardia costiera dopo un intervento per soccorrere un’imbarcazione affondata al largo di Lampedusa. Sono 31 i migranti, fra cui 8 donne e 2 minori, tratti in salvo. I sopravvissuti, originari di Guinea, Costa d’Avorio e Congo, hanno dichiarato che alla partenza da Sfax, in Tunisia, erano in 36 o 38. Vi sarebbero quindi altri 5 o 7 dispersi secondo il loro racconto. Un uomo, subito dopo lo sbarco, e’ stato traferito, per ipotermia e forse perche’ aveva bevuto acqua, al poliambulatorio dell’isola. La procura di Agrigento, con a capo il procuratore facente funzioni Salvatore Vella, ha aperto un’inchiesta su questo naufragio e su quello delle scorse ore.