Lavori a rilento sulla Menfi-Porto Palo, il sindaco Clemente scrive al Prefetto Caccamo

Il Sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha inviato una nota urgente al Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per richiedere un intervento immediato volto alla riapertura della Strada Provinciale 79, principale arteria di collegamento tra Menfi e la località balneare di Porto Palo. La SP79, è stata chiusa per lavori di manutenzione straordinaria a maggio, a ridosso della stagione estiva. Tali lavori, originariamente previsti per 40 giorni, registrano un grave ritardo dovuto, secondo quanto riportato nella nota, all’insufficiente dotazione di mezzi e personale dell’impresa responsabile dei lavori.

Il Sindaco Clemente segnala che i mezzi utilizzati dalla ditta appaltatrice risultano “poco idonei e insufficienti”, rendendo i lavori “estremamente lenti”. Nonostante ripetute rassicurazioni informali da parte degli uffici provinciali e solleciti scritti, non si sono verificati miglioramenti nella gestione del cantiere.

“Questa situazione sta causando disagi alla comunità locale, danni economici significativi alle attività turistiche e commerciali, e rischia di trasformarsi in un’emergenza con l’avvicinarsi del periodo della vendemmia, che inizierà il 25 luglio. La vendemmia, momento cruciale per l’economia agricola di Menfi, richiede il transito di numerosi mezzi agricoli anche nelle ore notturne, situazione incompatibile con le strade alternative, definite “del tutto inidonee”, scrive Clemente che chiede pertanto al Prefetto di convocare urgentemente un tavolo di coordinamento con la Provincia di Agrigento e l’impresa incaricata, al fine di individuare una soluzione rapida e riaprire tempestivamente la strada, tutelando così l’ordine pubblico, la sicurezza e l’economia del territorio.