Ancora una tragedia a Lampedusa, neonato morto subito dopo il parto sul barchino

Nuovo dramma dell’immigrazione. Un neonato e’ morto probabilmente per gli stenti durante una delle drammatiche traversate nel Mediterraneo. Il corpicino e’ stato condotto a Lampedusa dove e’ arrivato su una motovedetta della Guardia costiera che ha soccorso un gruppo di migranti al largo dell’isola. Nei giorni scorsi un’altra piccola vittima, di cinque mesi, caduta in acqua e deceduta durante le fasi dei soccorsi.

Il bimbo, secondo quanto ricostruito, nato durante la traversata, e’ morto dopo pochi minuti e questa mattina la salma e’ stata fatta sbarcare al molo Favaloro. La mamma viaggiava insieme ad altri circa quaranta migranti tratti in salvo nella notte. Il piccolo, in una bara bianca, e’ stato trasportato al cimitero di contrada Imbriacola e la mamma portata, in ambulanza, al Poliambulatorio.