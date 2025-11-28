Apertura

Ancora una tragedia sulla Palermo-Sciacca, due morti in incidente stradale 

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto lungo la Palermo-Sciacca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, al km 8,400 ed in entrambe le direzioni, in località Altofonte. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono decedute due persone.

Al momento sono previste temporanee deviazioni in loco attraverso gli svincoli di Giacalone ed Altofonte ed utilizzo della strada provinciale 69 bis. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Ancora una tragedia sulla Palermo-Sciacca, due morti in incidente stradale 
Apertura

Scontro tra auto: morto 28enne
Agrigento

Un ospedale a misura di donna, riconoscimento per il San Giovanni di Dio di Agrigento 
Politica

Pesca, Catanzaro (Pd): “Servono interventi strutturali, non solo misure tampone”
Trapani

Allestisce officina abusiva dove spaccia cocaina e hashish: arrestato
Cultura

Il Vedovo conquista Agrigento, applausi per Massimo Ghini e Galatea Ranzi
banner italpress istituzionale banner italpress tv