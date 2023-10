Aragona, si schiantano contro quattro auto in sosta: feriti operaio e sanitario 

È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto la scorsa notte in via La Rosa, nel centro di Aragona. Un operaio trentenne e un sanitario venticinquenne sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno riscontrato traumi sparsi sul corpo. Non sono in pericolo di vita. I due giovani viaggiavano a bordo di una Lancia Delta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantati contro quattro auto in sosta.

Sono stati alcuni automobilisti a prestare il primo soccorso e lanciare l’allarme. Sul posto sono poi intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferiti i feriti in ospedale. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori accertamenti saranno fatti sulle condizioni del conducente per verificare se avesse bevuto.