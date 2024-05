L’Agrigento Futsal vince i playout contro l’Acireale e conquista la salvezza in C2

Un gol allo scadere del secondo tempo supplementare regala la vittoria all’Agrigento Futsal nella sfida playout contro l’Acireale che vuol dire permanenza in Serie C2. Una partita incredibile, quella giocata nel campo Marcanà di Acireale, con ripetuti colpi di scena. I padroni di casa, anche in virtù di una migliore classifica al termine della stagione, avevano due risultati su tre a disposizione. Per l’Agrigento Futsal, invece, l’unico modo possibile per mantenere la categoria era la vittoria. E così è stato.

Un match iniziato subito in salita con l’Acireale che ha chiuso la prima frazione di gioco con il risultato di 1-0. Vantaggio che è diventato addirittura doppio nel secondo tempo con il 3-1 a pochi minuti dal triplice fischio (rete di Giorgio Sodano su assist di Mirko Franco per gli agrigentini). Nei minuti di recupero succede di tutto. L’Agrigento Futsal prima accorcia le distanze con una rete di Andrea Franco, bravo a concretizzare un assist di Giuseppe Marchica. A dieci secondi dalla fine arriva l’insperato pareggio con lo stesso Marchica che manda la partita ai supplementari. Le emozioni non finiscono e l’Agrigento Fustal, quando ormai la gara sembrava chiudersi con un pareggio che avrebbe voluto dire retrocessione, trova il vantaggio con un chirurgico tiro di Alessandro Casella che si insacca alle spalle del portiere.