Under 15 dell’Akragas vince il torneo “Trinacria youth talent”

Non finisce di stupire la formazione Under 15 dell’Akragas. Dopo aver vinto il campionato regionale di categoria, i giovani Giganti hanno vinto anche il prestigioso torneo “Trinacria youth talent” che si è disputato sulla costa saracena nel Messinese e al quale hanno partecipato un migliaio di atleti. La squadra allenata da Emiliano Bellavia e da Dino De Rosa, durante la tre giorni del torneo, ha affrontato società professionistiche, squadre Elite e Regionali, disputando ottime partite, vincendo ma soprattutto convincendo sul piano del gioco e dell’agonismo. La Società dell’Akragas, con in testa la Presidente Robera Lala, si congratula con i giovani biancoazzurri e lo staff tecnico per il prestigioso traguardo sportivo ottenuto.