Armato di taglierino rapina laboratorio analisi a Licata, 450 euro il bottino 

Rapina in un laboratorio di analisi cliniche a Licata. Un malvivente con volto travisato da cappuccio, occhiali e sciarpa si è presentato nell’attività in corso Italia e armato di taglierino ha intimato al personale di consegnargli il denaro presente in cassa. Il bandito è riuscito ad arraffare una scatola contenente 450 euro prima di fuggire e far perdere le tracce. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del locale commissariato.

Al via le indagini per risalire all’identità del balordo. Non è escluso che lo stesso possa essere l’autore di una rapina avvenuta a pochi chilometri di distanza, in una farmacia di Palma di Montechiaro. Anche in questo caso, un uomo armato di coltello si è fatto consegnare il denaro che era custodito nel registratore di cassa, circa 400 euro.