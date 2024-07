Bimba di 5 anni trovata di notte in giro per Licata, denunciati i genitori 

Una bambina di appena cinque anni è stata trovata a vagare di notte per le strade di Licata. A notarla sono state due donne che stavano per andare al lavoro. Immediata la chiamata alla polizia che è immediatamente intervenuta sul posto. Gli agenti, dopo alcune verifiche, sono riusciti a rintracciare i genitori nel frattempo usciti a cercare la piccola. Mamma e papà, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per abbandono di minore.