Brucia l’auto di un imprenditore a Ribera, al via le indagini 

Notte di fuoco a Ribera. L’automobile di proprietà di un imprenditore di 48 anni del posto, ma in uso anche al padre settantacinquenne, è stata danneggiata da un incendio in via Monte Bianco. Le fiamme, in breve tempo, hanno aggredito la Citroen Picasso provocando ingenti danni.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che sono riusciti a domare il rogo. Presenti anche i carabinieri della Tenenza di Ribera che hanno immediatamente avviato l’attività investigativa. Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma, secondo prime ricostruzioni, non sarebbero stati trovati elementi utili a sostenere la tesi del dolo. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta.