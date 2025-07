Sciacca piange la piccola Carola

Sciacca piange la scomparsa della piccola Carola, una bambina di appena sette anni che ha affrontato con straordinario coraggio una lunga battaglia contro l’ependimoma, un raro tumore cerebrale. La sua commovente storia viene oggi ricordata così da www.corrieredisciacca.it con un pregevole articolo di Giuseppe Recca:

Dal 2021, Carola ha lottato con forza e dolcezza, sottoponendosi a numerosi interventi chirurgici, cicli di radio e chemioterapia, e infine a una terapia sperimentale CAR-T.

La sua storia ha generato una commovente gara di solidarietà che ha coinvolto associazioni, cittadini e persone da tutta Italia.

Iniziative come “Uniti per Carola” hanno visto la partecipazione attiva delle associazioni di Sciacca, che hanno organizzato raccolte fondi per sostenere le cure e un delicato intervento previsto a Parigi. Carola non ha mai smesso di sorridere, regalando speranza e amore a chiunque l’abbia incontrata. Il suo sorriso è diventato il simbolo di una comunità che ha saputo stringersi attorno alla sua famiglia, offrendo aiuto concreto e affetto sincero. Oggi, Sciacca perde una piccola guerriera, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di tutti.

Alla famiglia Muscarnera-Lipari va l’abbraccio di un’intera città, che ha imparato da Carola il significato più profondo della resilienza e dell’amore. Negli giorni scorsi aveva ricevuto il video dalla cantante Annalisa della quale Carola era una grande fan, un momento che ha riportato il sorriso sul suo viso. I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 14 nella Cattedrale di Cuneo.