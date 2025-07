Raffadali, minaccia di gettarsi dal secondo piano di una abitazione: messo in salvo un uomo

Attimi di tensione questa mattina a Raffadali dove un uomo di nazionalità straniera minacciava di gettarsi dal secondo piano di un appartamento in via Nazionale.

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale; l’uomo, visibilmente agitato e con una pala da lavoro, minacciava anche gli agenti intervenuti. Dopo lunghi minuti di dialogo e mediazione, il comandante della Polizia municipale, Salvatore Cuffaro, ha colto l’attimo giusto per afferrare l’uomo e metterlo in salvo, evitando una possibile tragedia.

L’uomo, in evidente stato di disagio, è stato affidato alle cure dei sanitari e accompagnato in ospedale per le cure necessarie.