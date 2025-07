Ritrovato un nido di Caretta caretta sul litorale di Palma di Montechiaro

Un nuovo nido di tartaruga marina Caretta caretta è stato scoperto questa mattina in contrada Manica Ciotta, sul litorale di Palma di Montechiaro. A fare la scoperta è stato l’operatore della Cooperativa Mediterranea (che si occupa della pulizia del litorale per conto del Comune) Calogero Minio, incaricato dei servizi di pulizia delle spiagge, che ha notato le tracce tipiche del passaggio e della nidificazione della specie marina protetta.

Immediatamente, il personale ha interrotto l’utilizzo dei mezzi meccanici per evitare danni al sito e ha allertato il Capo Area del Comune di Palma di Montechiaro , architetto Lillo Inguanta. In collaborazione con la società in house Palma Ambiente, è stato messo in sicurezza il perimetro in attesa della verifica da parte dei volontari del WWF , i quali hanno confermato la presenza di un nido “pieno”, contenente decine di uova.

Il WWF si occuperà della custodia e del monitoraggio del nido fino alla schiusa, prevista tra circa due mesi.

«Le tartarughe non scelgono a caso dove deporre – ha dichiarato l’architetto Inguanta –. È fondamentale che trovino un ambiente pulito e tranquillo, e questo dimostra che il lavoro continuo di bonifica e manutenzione del nostro litorale, autorizzato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Regione Siciliana , guidato dall’On Giusi Savarino , sta dando frutti concreti».

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Stefano Castellino, che ha dichiarato:

«Il ritrovamento del nido di Caretta caretta è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e conferma la bontà del nostro mare e la qualità del nostro litorale. Le tartarughe marine rappresentano il riconoscimento più autentico e naturale al nostro impegno quotidiano per la tutela ambientale. La loro presenza è la bandiera più bella che ogni anno viene issata sul mare di Palma di Montechiaro, a testimonianza del rispetto e dell’amore che nutriamo per il nostro territorio.

Il Sindaco ringrazia tutte le articolazioni dell’Ente ed il WWF, che hanno consentito l’individuazione e la messa in sicurezza del prezioso nido».

Il Comune di Palma di Montechiaro, che si occupa giornalmente della pulizia e dei servizi di salvataggio delle spiagge libere, conferma il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale costiero.