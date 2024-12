Bruciato il furgone di una ditta di bibite a Porto Empedocle, indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un incendio ha distrutto il furgone di proprietà di una ditta impegnata nel commercio di bevande. Il rogo è avvenuto in via Cristoforo Colombo, a metà distanza tra la centralissima via Roma e il porto della città. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato fiamme e fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto. Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma al momento non viene esclusa nessuna pista, compresa quella dolosa. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.