Busta con proiettili al sindaco Margherita La Rocca Ruvolo: “Non mi lascio intimorire”; pioggia di solidarietà

Una busta contenente due proiettili è stata recapitata oggi al sindaco di Montevago e presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

La busta, con all’interno anche un santino della Madonna delle lacrime e una foto di Papa Francesco con una bimba in braccio, è stata consegnata dal portalettere questa mattina al comune.

“Non mi lascero’ intimorire, ma e’ chiaro che questa vicenda mi abbia turbato”. Dice Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della commissione Salute dell’Ars e sindaco di Montevago. “Non riesco a spiegarmi le ragioni dell’accaduto – aggiunge la deputata regionale – e mi domando se possa essere legato alla mia attivita’ di sindaco o a quella di parlamentare. Posso dire di avere fin qui lavorato a testa alta, e intendo continuare allo stesso modo. Mi affido al lavoro delle forze dell’ordine, a cui mi sono immediatamente rivolta. Ma aprire quel plico e trovarci dentro quello che ci ho trovato mi ha lasciato senza parole, mi sono preoccupata”.

Il sindaco, oggi pomeriggio, dopo aver visto il contenuto della busta ha denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione.

Solidarietà del gruppo Forza Italia

“Il costante e proficuo impegno politico della collega onorevole Margherita La Rocca Ruvolo non sarà minimamente scalfito e scoraggiato dal vile gesto perpetrato nei suoi confronti”. Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, interviene a seguito dell’intimidazione. “A nome mio e di tutta Forza Italia agrigentina rivolgo un forte abbraccio di solidarietà all’amica Margherita, rinnovandole stima, fiducia, ed incoraggiandola a proseguire il proprio lavoro nell’interesse delle comunità rappresentate. Purtroppo in Sicilia l’incarico politico e amministrativo è ancora oggetto di tentativi di condizionamento che, respinti, si trasformano in minacce e intimidazioni. L’onorevole La Rocca Ruvolo, conclude Gallo, con la quale abbiamo condiviso tante iniziative di governo, ha tutte le doti umane e le capacità per reagire e riprendere il cammino ancora con maggiore determinazione, verso i migliori traguardi possibili”.

Solidarietà del gruppo Diventerà Bellissima

“Solidarietà a nome mio personale e del movimento #diventeràbellissima alla collega Margherita La Rocca per la minaccia recapitata al suo Comune Montevago. Mi auguro che gli inquirenti facciano presto luce.” Cosi

On. Giusi Savarino, portavoce #diventeràbellissima

Solidarietà del Sindaco di Agrigento

“Io e la mia giunta esprimiamo solidarietà e vicinanza al sindaco di Montevago, On. Margherita La Rocca Ruvolo, per il gesto intimidatorio subito. Spero vivamente che vengano presto individuati i responsabili.” Cosi Franco Miccichè primo cittadino di Agrigento.

Solidarietà da parte del deputato M5S Rosalba Cimino

“Esprimo massima solidarietà a Margherita la Rocca Ruvolo per il gesto ignobile perpetrato nei suoi confronti”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, esprime la propria vicinanza alla deputata all’Ars e sindaco di Montevago per il gesto intimidatorio a lei rivolto attraverso una busta contenente dei proiettili. “E’ una donna determinata e professionale, che ha sempre dimostrato di lavorare per il bene comune, attraverso la legalità e la trasparenza e questo può dar fastidio a qualcuno. Esprimo a lei – continua Cimino – la mia vicinanza affinché continui il suo percorso con coraggio e libertà<, sia come sindaco che come deputata e presidente della commissione Salute all’assemblea regionale”.

Solidarietà da parte di Claudio Fava, pres. Comm. Antimafia Ars

L’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo è da sempre una componente preziosa, preparata e puntuale della commissione Antimafia. A nome mio personale e dell’intera Commissione voglio farle arrivare il nostro affetto e la nostra preoccupazione per quanto le è accaduto. Sono certo che magistratura e inquirenti sapranno dare luce presto e bene su queste minacce”. Lo dice Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana dopo l’intimidazione rivolta alla parlamentare siciliana e sindaco di Montevago.

Solidarietà di Fratelli d’Italia

“Fratelli d’Italia esprime vicinanza e solidarietà nei confronti del Sindaco di Montevago, on. Margherita La Rocca Ruvolo, per il vile atto subito – afferma il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano – dinnanzi ad episodi del genere la politica e le istituzioni devono fare fronte comune e adottare una linea chiara ed inequivocabile di ferma condanna nei confronti di azioni codarde che mirano a intimidire e condizionare l’operato di chi amministra la cosa pubblica.Auspichiamo che gli autori di questo gesto meschino vengano al più presto individuati dalle forze dell’ordine”