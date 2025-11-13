Gli studenti dell’Istituto Superiore Galileo Galilei di Canicattì visitano il Palazzo della Provincia

Si e’ svolta, questa mattina, presso il Libero Consorzio Comunale, la visita degli studenti delle classi dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei “ di Canicatti, accompagnati dai docenti Ruggieri Giovanna, Mariella Maragliano e Daniela Di Rosa, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento.

Si tratta di un progetto voluto dalla Dirigente della scuola Alessia Guccione per far conoscere ed apprezzare i luoghi del territorio e condividere con i ragazzi il percorso storico della ex Provincia.

Oltre 40 ragazzi hanno partecipato ad un percorso alla scoperta dei luoghi del Libero Consorzio Comunale, iniziativa che ha trovato la disponibilità del Presidente Giuseppe Pendolino e della Dirigente Settore Pubblica Istruzione Maria Antonietta Testone.

Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale e l’Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane, sono state le tappe principali degli studenti, accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato gli spazi culturali, oggetto della visita.

I ragazzi hanno ammirato, dunque, il Palazzo della Provincia, partendo dalla Biblioteca Provinciale che raccoglie circa 6000 volumi, la Scala Reale con gli straordinari affreschi, la Galleria dei Presidenti ed infine l’Aula Consiliare “ Luigi Giglia “.

All’interno dell’Aula Consiliare, gli studenti hanno ascoltato le illustrazioni dei funzionari dell’Ente partecipando al dibattito con domande e curiosità.