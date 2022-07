Caldo: allarme domani a Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania e Agrigento

La Protezione civile regionale della Sicilia ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, per domani 6 luglio.

Nel bollettino a Palermo, per quanto riguarda il rischio di ondate di calore, anche per dopodomani, è previsto il Livello 3 (colore rosso). Le temperature previste si aggireranno intorno ai 35°C per entrambe le giornate.

A Catania e Messina, invece, le temperature sfioreranno il 37°C.

Il rischio incendi e ondate di calore, quindi l’allerta rossa, è stato segnalato anche nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.