Caltabellotta, distrutti 200 alberi di arancio e pesco: al via le indagini

Un gesto che ha provocato un danno economico stimato in quasi 10 mila euro.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

A Caltabellotta, in contrada Piano Monaco, circa duecento piante sono state distrutte nel corso di un vero e proprio raid notturno che ha colpito l’appezzamento di terreno di un bracciante agricolo di 47 anni.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti nel fondo agricolo durante una delle scorse notti, tagliando decine di alberi, la maggior parte dei quali di arancio. Un gesto che ha provocato un danno economico stimato in quasi 10 mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caltabellotta, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del danneggiamento.

