Asse di collegamento tra le SS 115 e 189: aggiudicato il terzo lotto dei lavori

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto del terzo lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la S.S. 189. Si tratta del tracciato compreso tra la SP NC n. 05 (collegamento SS PP 32-34) e la SP n. 34 Bivio Tamburello-Bivona. La gara, dell’importo complessivo di 4.251.627,84 euro (compresi 85.032,56 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), è stata aggiudicata al Consorzio Artigiani Romagnoli C.A.R. con sede a Rimini, che ha offerto il ribasso del 32,1665%.

Il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 520/2022), mentre i lavori dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di consegna degli stessi.

“Un altro passo importante verso l’ammodernamento di un asse viario fondamentale per il miglioramento dei collegamenti tra la zona costiera e quella interna” commenta il Presidente Giuseppe Pendolino “e che testimonia il grande impegno del Libero Consorzio di Agrigento per l’adeguamento della rete stradale di propria competenza alle esigenze del territorio”