Agrigento

Asse di collegamento tra le SS 115 e 189: aggiudicato il terzo lotto dei lavori

Il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto del terzo lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la S.S. 189. Si tratta del tracciato compreso tra la SP NC n. 05 (collegamento SS PP 32-34) e la SP n. 34 Bivio Tamburello-Bivona. La gara, dell’importo complessivo di 4.251.627,84 euro (compresi 85.032,56 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), è stata aggiudicata al Consorzio Artigiani Romagnoli C.A.R. con sede a Rimini, che ha offerto il ribasso del 32,1665%.

Il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 520/2022), mentre i lavori dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di consegna degli stessi.

“Un altro passo importante verso l’ammodernamento di un asse viario fondamentale per il miglioramento dei collegamenti tra la zona costiera e quella interna” commenta il Presidente Giuseppe Pendolino “e che testimonia il grande impegno del Libero Consorzio di Agrigento per l’adeguamento della rete stradale di propria competenza alle esigenze del territorio”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

“Pensami adulto”: ad Agrigento l’eccellenza scientifica incontra l’inclusione sociale
Agrigento

L’angiologo Giovanni Alongi premiato con il “Business Elite Award 2025”
Agrigento

Asse di collegamento tra le SS 115 e 189: aggiudicato il terzo lotto dei lavori
Agrigento

Trasporto pubblico locale, servizio affidato alla consortile Tag Agrigento 
Catania

Provoca incidente e si spaccia per un altro: arrestato 45enne
Camastra

Camastra, si inaugura il nuovo museo di Arte Multimediale
banner italpress istituzionale banner italpress tv