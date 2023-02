Canicattì, 36enne denuncia per maltrattamenti marito violento 

Una trentaseienne di Canicattì ha denunciato per maltrattamenti in famiglia il marito di trentanove anni in seguito all’ennesima aggressione subita.

La donna, dopo essere finita in ospedale con una prognosi di quattro giorni, ha deciso di rompere il muro del silenzio e presentarsi al commissariato di Canicattì e raccontare tutto. Un matrimonio inizialmente normale, senza particolari tensioni, si è trasformato col tempo in un vero e proprio incubo.

A dire della donna alla base del cambiamento ci sarebbe stata l’estrema gelosia del coniuge. Gelosia che ben presto è scaturita in aggressioni con schiaffi e pugni all’indirizzo della moglie che voleva abbandonare la casa coniugale.