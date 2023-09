Canicattì, anche un 15enne tra i lavoratori in nero scoperti dai carabinieri: due denunce

C’era anche un ragazzino di quindici anni che ancora non ha finito la scuola dell’obbligo tra i lavoratori in nero scoperti a margine di un controllo dei carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro del comando provinciale di Agrigento. I militari dell’Arma hanno effettuato accertamenti in diverse attività commerciali a Canicattì: concessionarie, autosaloni, autolavaggi e negozi di ricambi.

Al termine dell’ispezione sono stati scovati tre lavoratori in nero e tra questi vi era anche il minorenne. Due imprenditori canicattinesi – un sessantenne e un trentenne – sono stati denunciati. Nei loro confronti anche sanzioni per un importo complessivo di oltre 60 mila euro. Una delle due attività è stata anche sospesa.