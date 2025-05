Tenta di investire poliziotto a bordo di una bici elettrica, denunciato ventenne 

Denunciato per aver tentato di investire, in sella alla sua bici elettrica, un poliziotto che lo stava per controllare ma segnalato anche alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

A finire nei guai è un ventenne agrigentino, fermato dagli agenti delle Volanti nei pressi del quartiere Quadrivio Spinasanta. Il ragazzo ha cercato di guadagnare una via di fuga rischiando però di travolgere il poliziotto. In un successivo controllo è stata rinvenuta anche una modica quantità di hashish e per questo motivo è stato anche segnalato.