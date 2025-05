Scappa all’alt della polizia, positivo al test della droga: arrestato canicattinese

Rocambolesco inseguimento ieri verso le 23 a Caltanissetta. Una Fiat Seicento, non si è fermata all’alt polizia fuggendo a velocità in corso Umberto I. Durante l’inseguimento per le vie cittadine, il conducente dell’auto avrebbe messo in serio pericolo pedoni e altri mezzi.

La fuga si è protratta fino alla periferia della città e il mezzo inseguito dalla polizia ha fermato la propria marcia sulla Ss640, dove il conducente ha perso il controllo dell’autovettura ribaltandosi. Conducente e passeggero della Fiat sono stati soccorsi e condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per le cure. La polizia ha arrestato il conducente che sarebbe stato trovato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti.