Canicattì, balle di fieno e alberi di una azienda agricola a fuoco: al via le indagini

A fuoco un terreno in contrada “Buccheri” a Canicattì. Le fiamme hanno divorato 120 balle di fieno e numerosi alberi di una azienda agricola di proprietà di un settantenne imprenditore del luogo. Scattato l’allarme sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo. I carabinieri hanno avviato le indagini al fine di accertare la natura dell’incendio; nessuna pista esclusa.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.