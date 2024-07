Canicattì, coppia di fidanzati minacciata con coltello e rapinata in centro

Una giovane coppia di fidanzati è stata rapinata nella serata di sabato in via Augello, nel centro di Canicattì. Un bandito con il volto parzialmente travisato, e armato di coltello, ha minacciato i due giovani portando via la borsa della ragazza. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

All’interno dell’accessorio vi erano trentacinque euro in contanti, documenti e carta di credito. Poi la fuga. A denunciare l’accaduto è stata la coppia che ha raccontato tutto ai poliziotti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire all’identità del malvivente. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.