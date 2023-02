Canicattì, furto in un negozio di biancheria: indagini 

Ladri in azione in un negozio di biancheria nel centro di Canicattì. Un malvivente ha forzato un infisso dell’attività commerciale ed è riuscito ad entrare. Una volta dentro ha rovistato dappertutto prima di rubare alcuni prodotti pronti per la vendita.

L’azione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. L’uomo aveva il volto travisato. Dopo aver messo a segno il furto si è dileguato, forse con l’aiuto di un complice all’esterno.

A fare la scoperta è stata la titolare del negozio, una quarantacinquenne di Canicattì, che ha denunciato l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire all’identità del responsabile.