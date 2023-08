Canicattì, incendio doloso distrugge auto di quarantenne: indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha distrutto una Lancia Y a Canicattì. Il veicolo, di proprietà di una pensionata settantacinquenne ma in realtà in uso ad una donna di quarant’anni, era parcheggiato in una traversa di via Nazionale. A pochi metri di distanza dal rogo è stata rinvenuta una bottiglietta con ancora tracce di liquido infiammabile. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Distrutta l’automobile. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e provare a dare un nome al responsabile.