Canicattì, messaggi intimidatori a due agricoltori: indagini

Un grottesco avvertimento è stato recapitato a due agricoltori incensurati a Canicattì. Le automobili dei due braccianti agricoli, posteggiate entrambe in via Largo Aosta, sono state letteralmente imballate con del nastro adesivo e, in una in particolare, è stato incollato un bossolo in plastica calibro 12 sull’estremità dell’antenna.

A fare la scoperta sono stati i poliziotti delle Volanti del locale commissariato durante un normale controllo. I due agricoltori, che solitamente lasciano le auto in quel punto per andare a lavorare in campagna, sono stati avvisati e sentiti dalle forze dell’ordine.

Si tratta di un 52enne di Canicattì, proprietario di una Peugeot 307, e un 42enne di Naro, proprietario di una Fiat Punto. Entrambi non hanno saputo dare una spiegazione di quanto accaduto riferendo di non aver mai subito minacce di alcun tipo. Sul posto anche la Scientifica per analizzare eventuali tracce utili alle indagini. Un aiuto potrebbe arrivare da alcune telecamere di sicurezza.