Canicattì, picchiato e rapinato del cellulare mentre passeggia in strada 

Un bracciante agricolo di quarantacinque anni è stato picchiato e rapinato del cellulare mentre stava percorrendo a piedi una strada nel centro di Canicattì. L’uomo è stato sorpreso alle spalle e colpito con calci e pugni. Una volta stordito gli è stato scippato il cellulare che possedeva.

Il malvivente si è poi dileguato facendo perdere le tracce. Il bracciante agricolo è stato soccorso e portato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove gli sono stati riscontrati traumi sparsi sul corpo giudicati guaribili in pochi giorni.

Poi si è recato in caserma e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale Compagnia. Al via le indagini per risalire al responsabile. Un supporto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona.