Capitale della Cultura, attesa per l’arrivo del presidente Mattarella ad Agrigento 

Mancano ormai dieci giorni all’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Agrigento. Il capo dello Stato è atteso nella Città dei templi per la cerimonia di apertura di Capitale Italiana della Cultura 2025. Il programma non è ancora stato reso noto ma il quotidiano La Sicilia anticipa oggi alcune indiscrezioni. Mattarella giungerà ad Agrigento in elicottero intorno alle 10:45 e si recherà subito al teatro Pirandello, in compagnia del ministro della Cultura Alessandro Giuli, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione.

Una visita che, secondo quanto scrive il quotidiano, sarà comunque breve. Il presidente della Repubblica, infatti, dovrebbe lasciare Agrigento nel giro di un’ora. Al teatro Pirandello ci sarà una manifestazione per l’apertura di Capitale Italiana della Cultura con l’inno di Macelli offerto dal Conservatorio Toscanini e alcune interpretazioni dell’attore Jannuzzo e del chitarrista Buzzurro. A presentare la cerimonia, sempre secondo quanto sostenuto da La Sicilia, dovrebbe essere uno tra Beppe Convertini e Teresa Mannino.