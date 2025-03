Capitale della Cultura, salta il primo appuntamento dell’Efebo d’oro: non ci sono fondi

In forse la 47/a edizione dell’Efebo d’oro, il Festival cinematografico internazionale invitato dal Comune di Agrigento a prendere parte alle iniziative legate alla proclamazione della Città quale Capitale Italiana della Cultura.

La manifestazione doveva ritornare ad Agrigento con un fitto programma di eventi, ma il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, ente produttore e organizzatore della Rassegna, in una nota dice “di trovarsi suo malgrado costretto, in assenza di qualsiasi conferma d’impegno da parte dell’amministrazione agrigentina, ad annullare il primo degli appuntamenti annunciati, previsto al Museo Griffo per le giornate dal 27 al 29 marzo ed inserito nel calendario pubblicato sul sito www.agrigento2025.org”. “La perdurante assenza di certezze in merito al sostegno economico assegnato al Centro nell’imminenza delle date indicate – spiegano gli organizzatori -, non consente, infatti, una seria progettazione in linea con la sempre alta qualità della proposta culturale offerta dall’Efebo d’Oro Film Festival. Questi stessi motivi, per altro, avevano già determinato lo stop, indipendentemente dalla volontà del Centro e della Direzione artistica del Festival, di uno spin-off del Festival che si sarebbe dovuto tenere nel dicembre del 2024”.

“Confidando in immediate e improcrastinabili intese e comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Agrigento che possano fare ordine negli impegni presi – conclude la nota -, ci si riserva tuttavia di recuperare integralmente nei prossimi mesi la tappa di anticipazione al momento rinviata, e di conservare nel cartellone reso noto di Agrigento Capitale della Cultura 2025, gli altri appuntamenti inseriti, condivisi e immaginati con l’ Amministrazione Comunale e la Fondazione, per i mesi di giugno e novembre 2025”. (ANSA)