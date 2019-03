Carnevale 2019, si riempiono le piazze nell’agrigentino: Sciacca è uno spettacolo (ft)

Se ad Agrigento è appena cominciata la 74ª edizione del Mandorlo in Fiore, con i bambini del mondo e le bande che hanno già iniziato a sfilare lungo le vie della Città dei Templi, nel resto della provincia entrano nel vivo le manifestazioni organizzate per il Carnevale 2019.

SCIACCA. Giornata inaugurale, ieri sera, con la classica sfilata dei carri allegorici. Un vero e proprio spettacolo, in termini di presenze che di livello artistico dei carri, si è registrato a Sciacca, punta di diamante della kermesse di carnevale in provincia di Agrigento e in Sicilia. Numero i carri che, a suon di musica, sono sfilati lungo le vie davanti a migliaia di persone giunte da ogni parte della provincia di Agrigento e non solo.

Carnevale Sciacca 2019 (foto pagina ufficiale fb)













Carnevale Sciacca 2019



LICATA. Festa di carnevale che torna anche nel popoloso centro agrigentino dopo 14 anni di assenza. Già nel pomeriggio di ieri, lungo viale Progresso, si è assistito alla sfilata dei carri allegorici accompagnati da musica. Grande affluenza di persone impreziosita dalla partecipazione e il coinvolgimento degli istituti scolastici della città.

Carnevale Licata (fb)

Carnevale Licata (fb)

Carnevale Licata (fb)

CANICATTI’. Cinque i carri allegorici in gara a Canicattì. La giornata di apertura della kermesse è stata caratterizzata dalla presenza dei deejay de “Lo zoo di 105” che si sono esibiti in piazza XX settembre in quella che è stata una serata disco a tutti gli effetti. Grande partecipazione di gente che ha potuto anche apprezzare i numerosi stand gastronomici presenti.

Carnevale Canicattì (fb)

Carnevale Canicattì (fb)

Carnevale Canicattì (fb)

Carnevale Canicattì (fb)

FAVARA. Dopo alcune incertezze legate alla macchina amministrativa della manifestazione comincia anche a Favara il carnevale 2019. Il programma si è aperto con la giornata di ieri quando, a partire dalle 17:30, sono cominciate le sfilate dei carri allegorici lungo viale Aldo Moro. Oggi la kermesse si è spostata in piazza Cavour mentre il 5 marzo torneranno a sfilare, in viale Pietro Nenni, i carri allegorici.

Carnevale Favarese 2019

MONTEVAGO. Anche l’esposizione en plen air delle maschere tradizionali italiane realizzate dagli artisti Paolo Manno e Giuseppe Morreale tra le iniziative promosse nell’ambito del Carnevale di Montevago 2019. L’obiettivo è quello di valorizzare i tipici costumi carnevaleschi ormai in disuso e poco conosciuti tra i giovani di oggi. “Abbiamo riproposto – spiega Paolo Manno – le vecchie maschere tradizionali di una volta di diverse regioni italiane soprattutto per farle conoscere ai giovani d’oggi che non le conoscono più. E’ un modo per valorizzare la tradizione e tramandarla alle giovani generazioni attraverso l’arte e alcuni dei simboli del nostro patrimonio culturale. Abbiamo realizzato 14 maschere, tra le più significative, come Pulcinella, Arlecchino, Peppe Nappa, Colombina, Pierrot e via dicendo. Le opere, esposte lungo il viale XV gennaio, sono realizzate in fenolico, un multistrato marino resistente all’acqua e all’umidità, poi sono stati trattati con smalti all’acqua per esterno”.