Coronavirus, 550 nuovi casi in Sicilia: quasi cento nell’agrigentino

Sono 550 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 14.234 tamponi processati. L’indice di positività è 3.86%. Aumenta il numero dei morti in Sicilia dove oggi se ne registrano 9. I guariti/dimessi sono, invece, 150. Attualmente sull’isola ci sono 6.191 persone positive (+391 rispetto a ieri). Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 185, otto in piu’ rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 20, uno in meno. La regione con piu’ casi odierni e’ ancora il Lazio, seppur in lieve calo su ieri, con 616 contagi. Seguono Lombardia (+564), Sicilia (+550), Veneto (+457) ed Emilia Romagna (+324).

La suddivisione dei nuovi casi per provincia

Ragusa 175; Caltanissetta 103; Agrigento 98; Palermo 60; Catania 36; Trapani 29; Enna 26; Siracusa 19; Messina 4